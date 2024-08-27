Спикер подчеркивает, что лишение депутатов мандата должно происходить в соответствии с Конституцией.

Верховная Рада будет принимать решение в отношении народного депутата Артема Дмитрука по результатам расследования правоохранительных органов.

Об этом во время Форума "Украина 2024. Независимость" сказал спикер парламента Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос о том, будут ли применяться какие-то санкции в отношении Дмитрука и возможно лишить его мандата.

"Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся... Человек совершил этот акт и я понимаю, очень далеко это связано с законом. Именно поэтому уже сведения внесены в Единый государственный реестр, связанный с уголовными производствами. Осуществляется расследование", - сказал спикер.

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Так, добавил он, по результатам расследования и принятых решений "будут приниматься решения, в том числе, и в украинском парламенте".

"Отдельно хочу подчеркнуть, что... вопрос досрочного лишения народных депутатов мандата мы осуществляли на основании семи пунктов ст. 81 Конституции Украины... Если будут основания, за парламентом никогда не было затяжек в этом вопросе", - подчеркнул Стефанчук.

Дело скандального нардепа Дмитрука

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы Дмитруком.

25 августа генеральный прокурор сообщил Дмитруку о подозрении по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, причинение потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганства.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить оружие, которое находилось у него.

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