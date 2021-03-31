У супруги спикера Рады в собственности есть еще один дом в Николаеве.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 547 тысяч 563 гривни заработной платы, 1,6 миллиона гривень прибыли от отчуждения имущества и 12 тысяч гривень – от продажи электроэнергии по зеленому тарифу.

Читайте такжеКвартира, два авто и более $665 тысяч на счету: Степанов обнародовал декларациюОб этом свидетельствуют данные в электронной декларации Разумкова за прошлый год.

Супруга спикера парламента Юлия Чайка за год получила 6,7 миллиона гривень дохода от предпринимательской деятельности.

В собственности у Разумкова – дом площадью 492,2 м2 за 2,9 миллиона гривень, офис, четыре квартиры и два земельных участка. Еще один земельный участок – площадью 1333 м2 – в аренде у Юлии Чайки. Кроме того, она владеет жилым домом на 489,6 м2 в Николаеве.

У Разумкова и его жены по два автомобиля: Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012), Tesla Model S (2017) і BMW X5 (2016).

Также, согласно декларации, спикер парламента хранит 28,5 миллиона гривень и 75 тысяч долларов наличными. У Юлии Чайки – 140 тысяч долларов, 45 тысяч евро и 970 тысяч гривень.

Декларация Разумкова: комментарий

Во время брифинга в парламенте Дмитрий Разумков прокомментировал суммы, указанные в декларации:

«Это не новый актив, это то, что я заработал за прошлый год в Верховной Раде – если не ошибаюсь, около 550 тысяч гривень. Также мной был продан дом, это где-то 1,7 миллиона гривень. А другие средства – это деньги, которые вернули как долг передо мной еще от 2016 года. Поэтому именно такое число задекларировано».

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Автор: Катерина Шварц