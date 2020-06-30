Нардеп Третьякова с трибуны Рады объяснила свои слова о "детях очень низкого качества" (видео)

Третьякова назвала в парламенте своих "врагов" и заявляет, что против нее ведется "проплаченная кампания".

Депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам социальной и защиты прав ветеранов Галина Третьякова назвала в парламенте своих "врагов" и заявляет, что против нее ведется "проплачена кампания".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на заседании парламента.

"Против меня ведется системная проплаченная кампания - у меня есть враги, и должны понимать, что это не только мои враги, потому что эти люди, которые стремятся любой ценой сохранить источники личного обогащения за счет другого украинца", - отметила Третьякова.

Читайте также"Я не идеальная": Третьякова отреагировала на скандал с детьми и назвала это буллингом

По ее словам, «они хотят, чтобы система социальной защиты оставалась такой, как и все эти 30 лет независимости, обеспечивая их детей и внуков роскошной жизнью за народные средства».

Она убеждена, что эта "грязная кампания" свидетельствует о том, что "мы наступили на хвост интересам влиятельных людей", поскольку прекращаются денежные потоки из бюджета на обогащение отдельных людей.

"Кто эти враги? Федерация профсоюзов Украины, представители старых элит, которые в свое время формировали эти потоки и точно знают, как не допустить аудита, контроля, проверок, смену руководства и т.д.", - отметила Третьякова.

Читайте такжеВ "Слуге народа" объяснили скандальное заявленіе нардепа Третьяковой о детях "очень пониженного качества"

Она уверяет, что еще одним фактором кампании против нее является то, что она вошла как представитель Украины в гуманитарную группу трехсторонней контактной группы в Минске.

Третьякова объяснила, что ее враги против того, чтобы в Минске "звучала четкая недвусмысленная проукраинская позиция продвижения к миру на условиях Украины".

По поводу ее высказывания о "качестве детей" она отметила, что это не ее срок, «хотя за то, что я использовала его в публичной плоскости, я извиняюсь перед всеми украинцами и теми, кто воспринял так, что я каким-то образом не хочу защищать украинцев".

Как известно, недавно в украинском обществе и в социальных сетях обсуждалось высказывание Третьяковой во время ее выступления для Киевской школы экономики, которая говорила о злоупотреблениях в предоставлении социальных льгот в Украине, которые "развращают человека в нравственном смысле".

Говоря о выплатах за рождение детей, она отметила: "Когда рождение ребенка происходит не для того, чтобы дать ребенку образование, а рожают ребенка, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, я скажу так жестко, мы получим детей очень низкого качества, и это приводит к тому, что они садятся на публичные средства".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram