Кроме председателя Александра Склярова, депутаты отправили в отставку первого заместителя Марину Сапожко и заместителя председателя Валерия Ксензенко.

Депутаты Киевского областного совета на сегодняшнем внеочередном заседании отправили в отставку свое руководство и избрали первым заместителем председателя представителя от «За майбутнє».

Об этом сообщается на странице Киевской областной ячейки ПП "За майбутнє" в Facebook.

Так, «за» отставку председателя совета Александра Склярова проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих. Один бюллетень был неправильно заполнен.

Также 59 голосами «за» депутаты отправили в отставку первого заместителя Марину Сапожко и заместителя председателя Валерия Ксензенко.

Вместо них первым заместителем председателя Киевского областного совета был избран представитель "За майбутнє" Ярослав Добрянский, а заместителем председателя Киевского областного совета - Татьяна Семенова из "Европейской Солидарности". Обе кандидатуры поддержали 58 депутатов облсовета.

Напомним, последнее заседание Киевского областного совета состоялось 24 декабря прошлого года. При этом, по закону, заседание областного совета должно происходить не реже, чем раз в квартал.

Депутаты-инициаторы сегодняшнего заседания из фракций "Слуга народа», «Европейская Солидарность» и "За майбутнє", утверждают что несколько раз регистрировали предложение о созыве сессии, причем впервые это произошло более, чем две недели назад. Однако руководство Совета игнорирует их требования.

Поэтому, согласно законодательству, депутаты получили право созвать сессию без руководства Рады по представлению не менее трети ее состава, то есть 28 депутатов. В то же время под последним предложением о созыве сессии подписалось 59 депутатов – фракции «Европейская Солидарность» и «За майбутнє» в полном составе, а также большинство депутатов из политсилы самого Склярова, партии «Слуга народа».

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Автор: Иван Бойко