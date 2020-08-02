"Быть летчиком - это быть гордостью нации": Зеленский поздравил Воздушные силы ВСУ с профессиональным праздником

Также президент призвал почтить память павших военнослужащих Воздушных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил личный состав и ветеранов Воздушных сил Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Офис президента.

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«Быть летчиком - это ежедневно с достоинством выполнять важные и ответственные задачи. Быть летчиком - это день и ночь защищать воздушные границы нашего государства. Быть летчиком - это быть гордостью нации», - отметил президент.

Также Зеленский призвал почтить память павших военнослужащих Воздушных сил.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк введет в обращение памятную монету «Воздушные силы Вооруженных сил Украины».

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