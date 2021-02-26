 Суд дал Стерненко 7 лет тюрьмы / фото УНИАН, Александр Гиманов

Прокурор одесской области Сергей Костенко заявил, что доказательства вины активиста Сергея Стерненка базируются на показаниях потерпевшего Сергея Щербича. 

Об этом он заявил эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прокурор одесской области Сергей Костенко, отвечая на вопрос адвоката Сергея Стерненка Маси Найема, о том, какие доказательства имеются в деле относительно причастности активиста к этому преступлению отметил, что это - показания самого потерпевшего Щербича. Также в качестве доказательств он привел выводы экспертов, что телефоны Щербича и Стерненко в день совершения преступления были зарегистрированы вышками мобильной связи и некоторое время синхронно перемещались от вышки к вышке. Вместе с тем прокурор не ответил конкретно на вопрос, какая роль в преступлении была Стерненко - он пытал, он стрелял, он запугивал - и какие этому есть доказательства.

Также прокурор дал ответы, доказан ли мотив преступления - завладение 300 гривнями, были ли изъяты средства, где орудия пытки - плоскогубцы, которыми потерпевшему зажимали палец.

Вместе с тем прокурор выразил удивление, что защита Стерненко, которая критикует судью, вынесшего приговор, за политическую ангажированность, не заявила ему в свое время отвода.

Читайте такжеВенедиктова рассказала, кто заполитизировал дело Стерненко

Приговор Стерненко: все подробности

  • 23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.
  • Его и второго обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
  • Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
  • Демчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.
  • Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.

Дело Стерненко

  • В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
  • Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.
  • После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.
  • Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк