Прокурор одесской области Сергей Костенко заявил, что доказательства вины активиста Сергея Стерненка базируются на показаниях потерпевшего Сергея Щербича.
Об этом он заявил эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
Прокурор одесской области Сергей Костенко, отвечая на вопрос адвоката Сергея Стерненка Маси Найема, о том, какие доказательства имеются в деле относительно причастности активиста к этому преступлению отметил, что это - показания самого потерпевшего Щербича. Также в качестве доказательств он привел выводы экспертов, что телефоны Щербича и Стерненко в день совершения преступления были зарегистрированы вышками мобильной связи и некоторое время синхронно перемещались от вышки к вышке. Вместе с тем прокурор не ответил конкретно на вопрос, какая роль в преступлении была Стерненко - он пытал, он стрелял, он запугивал - и какие этому есть доказательства.
Также прокурор дал ответы, доказан ли мотив преступления - завладение 300 гривнями, были ли изъяты средства, где орудия пытки - плоскогубцы, которыми потерпевшему зажимали палец.
Вместе с тем прокурор выразил удивление, что защита Стерненко, которая критикует судью, вынесшего приговор, за политическую ангажированность, не заявила ему в свое время отвода.
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Приговор Стерненко: все подробности
- 23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.
- Его и второго обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.
- Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.
- Демчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.
- Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.
Дело Стерненко
- В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.
- Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.
- После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.
- Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.
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