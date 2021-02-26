Прокурор на дал ответы, доказан ли мотив преступления.

Прокурор одесской области Сергей Костенко заявил, что доказательства вины активиста Сергея Стерненка базируются на показаниях потерпевшего Сергея Щербича.

Об этом он заявил эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Прокурор одесской области Сергей Костенко, отвечая на вопрос адвоката Сергея Стерненка Маси Найема, о том, какие доказательства имеются в деле относительно причастности активиста к этому преступлению отметил, что это - показания самого потерпевшего Щербича. Также в качестве доказательств он привел выводы экспертов, что телефоны Щербича и Стерненко в день совершения преступления были зарегистрированы вышками мобильной связи и некоторое время синхронно перемещались от вышки к вышке. Вместе с тем прокурор не ответил конкретно на вопрос, какая роль в преступлении была Стерненко - он пытал, он стрелял, он запугивал - и какие этому есть доказательства.

Также прокурор дал ответы, доказан ли мотив преступления - завладение 300 гривнями, были ли изъяты средства, где орудия пытки - плоскогубцы, которыми потерпевшему зажимали палец.

Вместе с тем прокурор выразил удивление, что защита Стерненко, которая критикует судью, вынесшего приговор, за политическую ангажированность, не заявила ему в свое время отвода.

Приговор Стерненко: все подробности

23 февраля Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Демчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО, где они пробудут до вступления приговора в законную силу.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Демчука признали виновным по ст. 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Вечером того же дня в десятках городов Украины и за рубежом состоялись акции протеста из-за приговора.

Дело Стерненко

В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводили на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

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Автор: Дмитрий Хилюк