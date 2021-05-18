Автораспределением определена коллегия судей, которые будут рассматривать эти ходатайства.

Киевский апелляционный суд назначил дату судебного рассмотрения апелляционных жалоб в уголовном производстве в отношении народного депутата Украины IX созыва, члена политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщается на сайте Киевского апелляционного суда.

Читайте такжеМедведчук сдал на хранение дипломатический и заграничный паспорта"Рассмотрение апелляционных жалоб, поданных на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 13 мая о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого назначено на 21 мая, 12:00. В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, автоматизированной системой документооборота суда определен состав суда: судья-докладчик Валерий Лашевич, судьи Татьяна Росик, Николай Ященко", – говорится в сообщении.

Что известно о деле

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении депутатам от "ОПЗЖ" Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретное военное подразделение ВСУ); проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием "Луч".

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны. Козак находится за пределами Украины.

13 мая суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил вероятность обмена Медведчука на украинских граждан, удерживаемых в российских тюрьмах. "Решение об обмене принимает президент Украины. Я думаю, если будет такая возможность, - мы охотно это сделаем", - отметил он.

Сегодня, 18 мая, Офис генпрокурора и адвокаты обжаловали круглосуточный домашний арест Медведчука.

Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк