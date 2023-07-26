Мотивы судей пока неизвестны.

Высший антикоррупционный суд Украины отказался вернуть электронный браслет мэру Одессы Геннадию Труханову, который является одним из фигурантов по делу приобретения завода "Краян" по завышенной цене в 2016 году.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд не возложил повторно соответствующие обязательства на мэра.

"26 июля коллегия судей ВАКС не удовлетворила ходатайство прокурора САП о повторном наложении обязательств на одного из обвиняемых по делу одесского "Краяна", а именно городского голову Одессы. Указанное решение принято с отдельным мнением одного из судей коллегии", - говорится в сообщении.

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Также добавляется, что это решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Детали решения суда - что известно

По данным Центра противодействия коррупции, суд отказал в удовлетворении ходатайства САП о возложении дополнительных обязательств еще на четырех фигурантов по делу, среди которых-вице-мэр Павел Вугельман.

Также это - председатель Постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, председатель муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов (указанные должности эти трое мужчин занимали по состоянию на 2016 год).

"Такое решение сегодня приняли судьи ВАКС Олег Ткаченко, Виталий Дубас и Елена Танасевич. Мотивы судей пока неизвестны, поскольку огласили лишь краткий текст решения, которое было принято с отдельным мнением кого-то из судей. В результате у обвиняемых остались меры пресечения в виде залога, но без каких-либо дополнительных обязанностей, кроме определенных в статье 42 УПК (по сути, это обязанность прибывать по вызову в суд)", - отмечают в центре.

Отмечается, что во время сегодняшнего заседания защита возражала против возложения дополнительных обязательств. По словам адвоката Труханова, из-за наличия браслета городской голова даже не смог попасть на встречу с президентом Украины.

Дело "Краяна" - что надо знать

В сентябре 2016 года Одесский городской совет принял решение о приобретении за 185 млн грн здания обанкротившегося завода "Краян". Купили его у частной компании, которая в начале того же года на торгах купила этот комплекс за 11,5 млн грн.

В ноябре 2018 года Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать дело по существу. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу.

В апреле 2019 года САП заявила о необходимости согласования нового обвинительного акта, тогда стало известно об изменении суммы, которой участники завладели, - она была уменьшена до 92 млн грн. В июле суд оправдал всех фигурантов, но САП обжаловала приговор в ВАКС.

Уже в конце апреля 2023 года ВАКС избрал меру пресечения Труханову в виде залога 30 млн 866 тыс. грн, которую надо было внести не позднее 5 дней. Но залог не внесли и 4 мая мэра взяли под стражу, в качестве альтернативы он должен был уплатить залог 13,42 млн грн. Деньги за него внес один из депутатов промерской фракции горсовета "Доверяй делам".

После выхода из СИЗО Труханов должен был соблюдать ряд обязанностей, в частности носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

19 июля стало известно, что Труханов уже без браслета: САП подчеркнула - ВАКС не рассмотрел ходатайство прокурора о продлении обязательств, возложенных на мэра. Отмечалось, что следующее заседание будет 26 июля.

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