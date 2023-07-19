Мэр Одессы Геннадий Труханов, который является одним из фигурантов по делу приобретения завода "Краян" по завышенной цене, лишился электронного браслета.
Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора о продлении обязательств, возложенных на Труханова, который является одним из обвиняемых по делу одесского "Краяна".
В прокуратуре напомнили, что 4 мая суд частично удовлетворил ходатайство САП об изменении меры пресечения Труханову – на 60 суток арестовал мэра с альтернативой внесения залога 13,42 млн грн. Позже за обвиняемого внесли залог и возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.
В САП утверждают, что прокурор обратился в суд с ходатайством о продлении сроков обязательств.
"Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого истек 5 июля. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на указанное лицо", - говорится в сообщении.
Следующее заседание по делу назначено на 26 июля.
Дело "Краяна" - что известно
В сентябре 2016 года Одесский городской совет купил за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "Краян" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу.
В апреле 2019 года стало известно, что участники "схемы" завладели 92 млн грн. Уже в конце апреля 2023 года ВАКС избрал мэру мероприятие в виде залога 30 млн 866 тыс. грн, которую надо было внести не позднее 5 дней. Деньги не внесли и 4 мая мэр Одессы на 60 суток был арестован. В качестве альтернативы он должен был уплатить залог 13,42 млн грн. Через несколько дней стало известно, что деньги за него внес один из депутатов промерской фракции горсовета "Доверяй делам".