Суд не продлил сроки обязанностей, возложенных на городского голову.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, который является одним из фигурантов по делу приобретения завода "Краян" по завышенной цене, лишился электронного браслета.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, коллегия судей ВАКС не рассмотрела ходатайство прокурора о продлении обязательств, возложенных на Труханова, который является одним из обвиняемых по делу одесского "Краяна".

В прокуратуре напомнили, что 4 мая суд частично удовлетворил ходатайство САП об изменении меры пресечения Труханову – на 60 суток арестовал мэра с альтернативой внесения залога 13,42 млн грн. Позже за обвиняемого внесли залог и возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

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В САП утверждают, что прокурор обратился в суд с ходатайством о продлении сроков обязательств.

"Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у обвиняемого истек 5 июля. Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на указанное лицо", - говорится в сообщении.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля.

Дело "Краяна" - что известно

В сентябре 2016 года Одесский городской совет купил за 185 млн грн здание обанкротившегося завода "Краян" у частной компании, которая в начале того же года заплатила за комплекс на аукционе 11,5 млн грн. Мэр Одессы Геннадий Труханов и другие должностные лица стали обвиняемыми по делу.

В апреле 2019 года стало известно, что участники "схемы" завладели 92 млн грн. Уже в конце апреля 2023 года ВАКС избрал мэру мероприятие в виде залога 30 млн 866 тыс. грн, которую надо было внести не позднее 5 дней. Деньги не внесли и 4 мая мэр Одессы на 60 суток был арестован. В качестве альтернативы он должен был уплатить залог 13,42 млн грн. Через несколько дней стало известно, что деньги за него внес один из депутатов промерской фракции горсовета "Доверяй делам".

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