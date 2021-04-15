В суде напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца.

14 апреля следственный судья ВАКС наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где находились заместитель начальник управления Службы внешней разведки, брат главы ОАСК Киева Юрий Зонтов и адвокат, подозреваемые в получении взятки в 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По сообщению, среди арестованного имущества, в частности, – антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривень и 100 шекелей.

В суде напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца.

Что этому предшествовало

17 марта Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц. В деле - 11 подозреваемых, среди которых председатель ОАСК Павел Вовк, его заместители, судьи ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и еще два адвоката.

По данным НАБУ, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в работе ВККСУ. Согласно версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

Также в НАБУ расследуют дело о подкупе судей ОАСК, в рамках которого 6 апреля провели обыски в суде. По данным НАБУ, двое адвокатов планировали передать 100 тыс. долларов взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Один из адвокатов - родной брат председателя ОАСК Юрий Зонтов.

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Автор: Олег Давыгора