14 апреля следственный судья ВАКС наложил арест на имущество, изъятое во время обыска помещения, где находились заместитель начальник управления Службы внешней разведки, брат главы ОАСК Киева Юрий Зонтов и адвокат, подозреваемые в получении взятки в 100 тысяч долларов.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
По сообщению, среди арестованного имущества, в частности, – антиквариат, документы на имущество и большие объемы наличности: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривень и 100 шекелей.
В суде напомнили, что арест имущества может быть отменен полностью или частично по ходатайству владельца.
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Что этому предшествовало
17 марта Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела о захвате власти судьями ОАСК в сговоре с рядом других лиц. В деле - 11 подозреваемых, среди которых председатель ОАСК Павел Вовк, его заместители, судьи ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и еще два адвоката.
По данным НАБУ, указанные лица действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в работе ВККСУ. Согласно версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.
Также в НАБУ расследуют дело о подкупе судей ОАСК, в рамках которого 6 апреля провели обыски в суде. По данным НАБУ, двое адвокатов планировали передать 100 тыс. долларов взятки судьям ОАСК за вынесение "нужного" судебного решения по одному из дел. Один из адвокатов - родной брат председателя ОАСК Юрий Зонтов.
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