Стороны провели рабочую встречу в Анкаре.

Делегация Украины в ПАСЕ во главе с нардепом Марией Мезенцевой провела встречу с турецкими коллегами по Ассамблее и ее руководителем Ахметом Йылдызом. Стороны в Анкаре обсудили ряд вопросов, в том числе повестку дня предстоящей сессии.

Турецкая сторона в очередной раз отметила поддержку суверенитета Украины и непризнание попытки аннексии Крыма, пишет Укринформ.

"Турция уважает независимость и территориальную целостность всех стран, особенно тех, которые стали независимыми после распада СССР. Бесспорно, Украина в их числе. Поэтому турецкая поддержка в вопросе Крыма и в целом во всех вопросах, касающихся территориальной целостности Украины, исходит из принципиального подхода, основанного на принципах международного права", - отметил руководитель делегации Турции в ПАСЕ.

Еще одной темой стало восстановление прав и свобод крымских татар на оккупированном полуострове. Этот вопрос будет рассматривать ПАСЕ на предстоящей сессии. По словам Марии Мезенцевой, сейчас в оккупированном Крыму насчитывается более полусотни политических заключенных.

"Это число растет, украинцев и крымских татар задерживают в церквях и мечетях, где они пытаются хоть как-то свободно коммуницировать. Это делают российские оккупанты, которые превратили полуостров в территорию, где не действует закон. Человек может быть задержан в мечети за разговор с обвинением в терроризме, в соответствии с законами РФ", - говорит Мезенцева.

Среди прочего она проинформировала турецких коллег о пакете законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде. В частности, о коренных народах, отмене свободной экономической зоны "Крым", праздновании национальных и религиозных праздников коренными народами, а также о политзаключенных и их поддержке со стороны Украины. Отдельное внимание было уделено вопросам безопасности в Черноморском регионе. Турецкая сторона заявила о поддержке евроатлантических стремлений Украины.

В составе украинской делегации в Анкару с рабочим визитом приехали члены Постоянной делегации Леся Забуранная, Сергей Кальченко и заместитель члена Постоянной делегации Павел Сушко.

Сообщается, что украинская делегация начала визит с возложения венка в Мавзолее Мустафы Кемаля Ататюрка согласно протокола и церемониала Турецкой Республики. Руководитель Постоянной делегации от имени Постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы сделала запись в Книге почетных гостей.

Летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 21-25 июня.

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Автор: Иван Бойко