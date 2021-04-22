Таким образом, текст резолюции ПАСЕ по Навальному больше не содержит ни упоминаний о "преступлении", ни призыва к его "расследования".

Во время пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы из резолюции в поддержку Алексея Навального исключили призыв к России расследовать отравление российского оппозиционера.

Как пишет Европейская правда, проект резолюции содержал такой пункт: "12.2.4 обеспечить честное и беспристрастное расследование возможного отравления господина Навального химическим оружием типа "Новичок" и участия российских властей в этом преступлении".

Впрочем, во время рассмотрения в сессионном зале была предложена поправка, по которой этот пункт вообще изымался из текста резолюции.

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За эту поправку проголосовали 96 делегатов, 22 высказались против и 12 воздержались. Это была единственная поправка к резолюции, которую рассматривали в зале.

Таким образом, текст резолюции больше не содержит ни упоминаний о "преступлении", ни призыва к его "расследования". Во время сессии никаких аргументов относительно необходимости принятия этой поправки публично не прозвучало.

В принятой резолюции напоминают, что Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение Навального по делу "Ив Роше" нарушило его право на справедливый суд, и призвал соответствующие органы РФ устранить нарушения, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.

Также резолюция напоминает, что ЕСПЧ уже принял решение, которое требует от России освободить Навального, а Комитет министров СЕ в марте 2021 года принял решение по выполнению данного решения.

Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбу об осмотре врачом по собственному выбору не удовлетворили.

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Что известно о задержании и аресте Навального в России

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Наказание оппозиционер отбывает в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он заявил, что администрация ежедневно угрожает ему начать принудительное кормление.

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Автор: Александр Топчий