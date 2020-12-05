Венедиктова подчеркнула необходимость изменения законодательства.

Генпрокурор Ирина Венедиктова прогнозирует, что точка по делам Майдана будет поставлена нескоро.

Об этом она сказала в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

"Нескоро эта точка поставится. У нас нет заочного осуждения, мы помним и приговор Януковичу, который две недели всколыхнул общество. Если мы не поменяем законодательство, если мы не введем в заочку, если мы действительно не начнем двигаться в привлечении к ответственности всех, мы точку не поставим", - сказала Венедиктова.

Она также заявила, что в Украине нужно принять новый закон об амнистии по делу Евромайдана, потому что нынешний – политический, а не юридический.

"Я - за то, чтобы привести этот закон в соответствие с уголовно-процессуальным кодексом. Если мы хотим быстрых результатов, у нас не могут быть нормы, которые противоречат друг другу. Такого невозможно", - сказала Венедиктова.

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Она выразила убеждение, что нужно привлекать к ответственности также и людей, которые отдавали приказы работникам тогдашнего "Беркута", бойцам внутренних дел по силовому разгону Майдана.

"Тогда надо привлекать к ответственности людей, которые предоставляли эти приказы ... все зависит от ситуации. Действительно в некоторых случаях было превышение властных полномочий. В некоторых случаях правоохранители показывали свое звериное нутро, на самом деле. Все зависит от каждого конкретного случая", - отметила Венедиктова.

Дела Майдана: важные новости

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Автор: Юрий Годован