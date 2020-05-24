Разумков отреагировал на смерть Давыденко

Разумков заявил, что расследование должно быть оперативным и максимально объективным.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что расследование смерти народного депутата Валерия Давыденко должно быть оперативным и объективным.

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте парламента.

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"Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко. Сейчас обстоятельства гибели народного депутата расследуются правоохранительными органами. Расследование должно быть оперативным и максимально объективным. От имени Верховной Рады Украины и всего депутатского корпуса выражаю искренние соболезнования родным и близким Валерия Николаевича. Светлая память", - заявил он.

Как сообщалось, нардеп Валерий Давыденко найден застреленным в своем офисе.

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