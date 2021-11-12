Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк не исключает возникновения такой альтернативной политической силы.

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министр финансов Александр Данилюк прокомментировал информацию о возможности нового политического проекта с экс-спикером Верховной Рады, народным депутатом Дмитрием Разумковым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"У нас точно есть очень много точек доступа, но пока общую силу мы не формируем", - сказал Данилюк.

В то же время, он добавил, что не исключает возникновения такой альтернативной политической силы.

"Этого не надо исключать. А зачем исключать?"- добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября первый вице-спикер, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Канал 24" сказал: "Разумков пошел на объединение со старыми политиками, которое мы уже неделю видим в формате "Блок РАЯ", то есть Разумков, Аваков, Яценюк. И это, видимо, не то, чего ждут избиратели".

По словам Корниенко, у подобных объединений "большой антирейтинг".

10 ноября экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не планирует участвовать в политическом проекте Дмитрия Разумкова.

Автор: Леся Лещенко