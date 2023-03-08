Все это, говорит он, из-за неудач врага на фронте.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал вчерашние истерические заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые, в частности касались и главы украинского государства Владимира Зеленского.

"Во-первых, я хочу сказать, что это нервы. Нервы не выдерживают не только у Лукашенко, но и на территории России. Они сейчас ищут способы решения вопросов, с которыми они хотели быстро закончить", — заявил Данилов в эфире телемарафона.

С каждым днем проблем становится больше не только в России, а и в Беларуси, говорит он. Плюс народ РБ активно поддерживает Украину, в том числе и на нашей территории.

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"Истерика в Беларуси и России будет только усиливаться. Мы должны быть к этому готовыми", — заявил Данилов и добавил, что враг не имеет возможности военным путем решить определенные вопросы, поэтому будет задействовать "план Б".

По его словам, украинской стороне этот план известен. Но" Минска-3", как бы того хотел враг, не будет. Также секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что Россия – страна-террорист, а с террористами нельзя договариваться.

Лукашенко назвал Зеленского "гнидой"

7 марта Лукашенко резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского. "Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский - просто гнида. Просто гнида!",- сказал он.

Он снова начал утверждать во время своего спича, что Зеленский просил его "заключить пакт о ненападении".

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