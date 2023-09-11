Президент будет обсуждать эту идею с народом только в том случае, если слабость в глазах западных партнеров станет "тенденцией".

Президент Владимир Зеленский заявил, что "морально" готов к тому, что экономику Украины придется переводить на "военные рельсы", если война на истощение затянется, а поддержка со стороны союзников будет становиться слабее.

Об этом глава государства рассказал в интервью The Economist. Он отметил, что затяжная война станет для Украины раздорожьем. Страна потеряет больше людей. При чем, как на фронте, так и в результате эмиграции.

"Для войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика". Правительству придется донести эту перспективу до своих граждан, говорит Зеленский, не уточняя, каким образом. (...) Спустя почти 19 месяцев после начала войны президент заявил, что он "морально" готов к переходу (экономики на "военные рельсы" – УНИАН). Но он будет обсуждать эту идею со своим народом только в том случае, если слабость в глазах его западных союзников станет "тенденцией", – говорится в материале.

Видео дня

Экономика Украины: важные новости

В 2024 году доллар может подорожать до 41,1 гривни. Такой курс прогнозирует украинский бизнес. На 2023 год бизнесы закладывали курс в 43 грн за доллар.

В то же время Украина рассчитывает на помощь западных союзников. В частности, страна надеется получить от США $14 миллиардов в 2024 году. Еще несколько млрд ожидаются в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: