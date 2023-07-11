Загородний отметил, что Украину интересует предоставление оружия, а не заверения партнеров.

Тот факт, что НАТО сняло с повестки дня план действий по членству (ПДЧ) для Украины является положительной новостью. Это сильно приближает Украину к НАТО, заявил руководящий партнер Национальной антикризисной группы, политтехнолог Тарас Загородний.

"Если что-то дополнительное будет сказано, это будет плюс. Если ничего дополнительно сказано не будет, это не трагедия. Нам нужно больше оружия. Сегодня уже Франция подтвердила, что будет Украине предоставлять аналог Storm Shadow. Нас интересует авиация и в краткосрочном периоде, прежде всего оружие для освобождения всей территории. Потому что мы должны все понимать, что до выхода на границы 1991 года речь не пойдет о вступлении Украины в НАТО. Это четко и ясно мы должны себе осознать", – подчеркнул он в эфире телеканала FREEДОМ.

Загородний отметил, что Украину интересует предоставление оружия, а не заверения партнеров.

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Вступление Украины в НАТО: важные новости

11-12 июля в литовском Вильнюсе проходит саммит стран-членов НАТО. Одним из ключевых его вопросов является Украина, а именно – ее стремление присоединиться к Альянсу.

11 июля руководители стран-членов Организации Североатлантического договора согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, что уменьшит путь к вступлению с двухэтапного процесса до одноэтапного. Однако есть определенные условия, среди которых провдение реформ в секторе обороны и приведение украинской армии в соответствие армиям стран НАТО.

В то же время координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно. В Белом доме считают, что это втянет Альянс в войну с РФ.

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