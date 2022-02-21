На встрече также будет присутствовать заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал совещание с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Данилов заявил во время форума "Безопасные и состоятельные общины будущего", информирует PavlovskyNews.

Совещание Данилова с президентом должно было начаться в 11:00 с участием заместителя председателя ОП Кирилла Тимошенко.

Отмечается, что совещание могло быть срочным и незапланированным, поскольку модератора не предупредили, что спикеры покинут форум раньше времени. При этом Данилов пообещал, что вернется, но уже после встречи с Зеленским.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин созывает внеочередное заседание Совета Безопасности РФ. Тема заседания в настоящее время неизвестна.

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину - что известно

Россия осенью 2021 года обострила ситуацию на украинской границе – стянула много военных и техники. В нашей стране и в западных государствах заговорили об угрозе полномасштабного вторжения.

В середине декабря МИД РФ опубликовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности", в котором РФ, в частности, предложило отказаться от принятия Украины в НАТО. Американская сторона высказалась против того, чтобы закрывать перед Киевом двери в Альянс.

15 февраля 2022 года РФ утверждала, что начала отвод войск от границ Украины в места постоянной дислокации. В США и в НАТО такую информацию не подтвердили.

В тот же день Джо Байден сказал, что вокруг украинского государства и Беларуси Россия имеет более 150 тысяч военных, и войска находятся в угрожающей позиции.

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