У еще одного "слуги народа" в Раде подтвердили коронавирус

Нардеп возглавляет финансовый комитет парламента.

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава Комитета парламента по финансовой, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправляться", - написал он.

Как сообщал УНИАН, это далеко не первый случай COVID-19 в парламенте, в частности и в провластной фракции. Ранее сообщалось, что председатель парламентского комитета по вопросам бюджета, нардеп Юрий Аристов также заразился коронавирусом.

Кроме того, случаи заболеваний были и в других фракциях.

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