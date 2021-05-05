Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом от "Слуги народа".
Об этом пишет Суспільне Карпати.
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Протокол о результатах выборов в округе №87 отменен, поэтому у комиссии нет оснований для регистрации Вирастюка депутатом Рады.
За решение проголосовали 12 членов Центризбиркома.
"ЦИК постановляет: установить отсутствие правовых оснований для регистрации Вирастюка Василия Ярославовича народным депутатом Украины согласно поданному им заявлению, зарегистрированном в ЦИК 27-го апреля. Копию этого постановления прислать Вирастюку, а постановление обнародовать на официальном сайте ЦИК", — сказала член ЦИК Виктория Глущенко.
Комиссия ищет варианты решения этой ситуации, поскольку на сегодня правильного юридического пути нет.
Выборы в 87-м округе: что известно
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.
- Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.
- 31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.
- Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.
- В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.
- 4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.
Ранее суд первой инстанции также объявил незаконными все решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках. Суды еще продолжаются.
- 22 апреля Центральная избирательная комиссия подтвердила победу кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка. Но уже 2 мая Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года, который устанавливал результаты выборов и признавал Василия Вирастюка победителем на довыборах в округе №87.
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