Буданов отметил важность развития стратегического мышления, поздравляя участников турнира с Го

Кирилл Буданов поздравил участников турнира по Го, цель которого - сбор на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны. При этом начальник Главного управления разведки подчеркнул важность развития стратегического мышления в современном мире.

"Тактика нужна для того, чтобы выиграть битву. Стратегия - чтобы победить в войне. В современном динамичном мире развивать навыки стратегического мышления - чрезвычайно важно. На днях имел возможность поздравить организаторов и участников благотворительного турнира по стратегической игре в Го "Ханами-2025", который состоялся в Киеве.

Цель соревнований - сбор на оптоволоконные дроны для бойцов Сил безопасности и обороны Украины. Это оружие сейчас очень эффективное и нужное на поле боя, поэтому спасибо каждому и каждой, кто продолжает помогать нашим воинам", - заявил Буданов.

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Он напомнил, что Го возникла в Китае тысячи лет назад, и издавна ее называют "игрой полководцев".

"Это настоящая битва интеллекта, где нужно продумывать собственные ходы на много шагов вперед, предвидеть ответные действия противника и находить оптимальные решения в самых сложных ситуациях, возникающих во время поединка. Хорошо, что в Украине есть интерес к такому упражнению для мозга среди молодежи. Как давний ценитель Го, утверждаю - навыки этой игры могут помочь и в жизни. Хорошо, что наши граждане не прекращают поддержку нашей армии. Борьба с российскими захватчиками и военными преступниками требует участия каждого из нас", - констатировал начальник ГУР.