Меры по борьбе против олигархов, принимаемые президентом Владимиром Зеленским, являются частью стратегии по сдерживанию в Украине российского влияния.

Об этом написал Питер Клэпп, обозреватель издания The European Post.

Он рассказал, что в Украине существует доля мощных бизнес-деятелей, которые значительно влияют на политические партии и каналы СМИ, которые часто им принадлежат. Некоторые из них имеют "карманных" судей и высших государственных служащих, а многие имеют тесные связи с Кремлем.

Поэтому недавно Зеленский одобрил принятие закона, запрещающего олигархам участвовать в большой приватизации государственных компаний.

"Одним из наиболее скандально известных олигархов является Виктор Медведчук, близкий друг президента России Владимира Путина, который является крестным отцом его дочери. Он является лидером пророссийской партии "За жизнь", и попал под санкции администрации Обамы после того, как разразился конфликт в 2014 году", - напомнил Клепп.

В течение длительного времени украинский политический класс был к Медведчуку толерантным, поскольку в нем видели важный канал связи с Кремлем.

"Ситуация изменилась при Зеленском, поскольку Медведчук находится под домашним арестом с мая по обвинениям в финансовой поддержке российских повстанцев на Востоке Украины, которые ведут сепаратистскую войну с 2014 года. Медведчук и три его телевизионных канала уже попали под санкции Президента Украины в феврале по обвинениям в распространении российской дезинформации. Его жену также обвиняют в направлении доходов от российского нефтяного предприятия сепаратистам", - сообщил эксперт.

Другим олигархом, который в течение долгого времени оказывал поддержку Медведчуку, является бывший президент Петр Порошенко. Сейчас ему грозят расследования и уголовные производства по связям с Медведчуком, ключевым союзником Путина в Украине.

Сейчас непосредственная угроза российского вторжения сосредоточила умы внутри и за пределами Украины на необходимости нейтрализации мощных групп интересов, которые могут перейти на другую сторону в случае нападения России, считает Клепп.

"Путин не признает, что Украина есть и должна оставаться отдельным суверенным государством. Реформированная и успешная Украина представляла бы значительную угрозу внутренней стабильности в России, поскольку ее можно рассматривать как образец для подражания, учитывая культурное сходство", - резюмировал он.

Автор: Григорий Бондарь