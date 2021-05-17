Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что большинство во фракции "Слуга народа" поддерживает отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам во время заседания фракции.
"Завтра будет зал определяться... Большинство фракции все равно настроено, что министр не все сделал для того, чтобы в стране было нормально с вакцинацией и с борьбой с эпидемией", - сказал Радуцкий.
Он отметил, что сегодня во время рассмотрения этого вопроса на профильном комитете ситуация была "50 на 50".
"Во фракции - то, что я вижу сейчас по залу, - где 90/10", - добавил Радуцкий и уточнил, что таким образом, большинство во фракции поддерживает отставку Степанова.
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Отставка Степанова: что известно
- Сегодня, 17 мая, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании профильного комитета Верховной Рады объяснил, почему нужно проголосовать за отставку Степанова. Он отметил, что ни для никого не секрет, что между Степановым и премьер-министром Денисом Шмыгалем был конфликт, и "в такой ситуации говорить о тесном сотрудничестве невозможно".
- По словам Арахамия, нет нормального профессионального диалога с премьер-министром, и об этом конфликте знают и в ВР, и в профильном комитете.
- Кроме того, лидер фракции "СН" напомнил, что Степанов не наладил сотрудничество и с профильным комитетом парламента.
- Он рассказал, что Степанов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил ему уйти в отставку по собственной инициативе, но тот отказался.
- Арахамия отметил, что сейчас "мы должны сделать то, что предложил президент, и уволить министра с этой должности".
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