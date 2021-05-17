Во фракции считают, что министр здравоохранения не все сделал для того, чтобы в стране была нормальная ситуация с вакцинацией и борьбой с эпидемией коронавируса.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявляет, что большинство во фракции "Слуга народа" поддерживает отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в комментарии журналистам во время заседания фракции.

"Завтра будет зал определяться... Большинство фракции все равно настроено, что министр не все сделал для того, чтобы в стране было нормально с вакцинацией и с борьбой с эпидемией", - сказал Радуцкий.

Он отметил, что сегодня во время рассмотрения этого вопроса на профильном комитете ситуация была "50 на 50".

"Во фракции - то, что я вижу сейчас по залу, - где 90/10", - добавил Радуцкий и уточнил, что таким образом, большинство во фракции поддерживает отставку Степанова.

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Отставка Степанова: что известно

Сегодня, 17 мая, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на заседании профильного комитета Верховной Рады объяснил, почему нужно проголосовать за отставку Степанова. Он отметил, что ни для никого не секрет, что между Степановым и премьер-министром Денисом Шмыгалем был конфликт, и "в такой ситуации говорить о тесном сотрудничестве невозможно".

По словам Арахамия, нет нормального профессионального диалога с премьер-министром, и об этом конфликте знают и в ВР, и в профильном комитете.

Кроме того, лидер фракции "СН" напомнил, что Степанов не наладил сотрудничество и с профильным комитетом парламента.

Он рассказал, что Степанов встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил ему уйти в отставку по собственной инициативе, но тот отказался.

Арахамия отметил, что сейчас "мы должны сделать то, что предложил президент, и уволить министра с этой должности".

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Автор: Татьяна Поляковская