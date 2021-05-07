Принять участие в выборах мэра Харькова планирует 78% жителей города.

Если бы выборы мэра Харькова состоялись сейчас, победу бы одержал исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Socis, обнародованные в пятницу, 7 мая.

Согласно исследованию, принять участие в выборах планируют 78% жителей города.

По результатам среди всех респондентов электоральное преимущество имеет Игорь Терехов, за него готовы проголосовать 23,6% харьковчан. На втором месте Михаил Добкин с 16,6%, на третьем - Юлия Светличная с 11,3%.

Среди респондентов, которые точно пойдут на выборы и определились, электоральный отрыв Терехова от Добкина еще выше - почти 10%.

При этом в победу Терехова, независимо от собственных политических предпочтений, верит 37,4% респондентов. Еще 19,1% считают, что выборы может выиграть Добкин.

Оценивая работу местных органов власти, харьковчане показали, что наиболее довольны деятельностью и.о. мэра Терехова (48%). Работой депутатов Харьковского городского совета довольны 25,5%, председателя ОГА Айны Тимчук - 14,1%.

Опрос проведен 29 апреля - 4 мая, в нем приняли участие 800 респондентов.

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Автор: Григорий Бондарь