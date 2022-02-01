Секретарь СНБО отметил, что не представляет человека, который мог бы отдать приказ, результатом которого станут большие человеческие жертвы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина способна забрать свои территории военным путем, но не будет делать этого из-за больших жертв среди гражданских.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Данилов напомнил, что Россия незаконно выдала тысячи своих паспортов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Это может быть одним из поводов, когда они будут говорить, что это уже граждане другой страны. Но если это граждане другой страны, то они должны спокойно собрать свои чемоданы и отправиться в РФ, а не находиться на нашей территории", - отметил он.

Читайте такжеПолномасштабное наступление на Украину физически невозможно - ДаниловПо мнению секретаря СНБО, для окончания войны на территории Донецкой и Луганской областей "надо сделать очень простую вещь: Путин должен забрать свои войска, забрать свои танки, забрать БТРы и отправиться к себе, на свою территорию".

"А это наша территория, которая принадлежит нашей стране, мы ее никому отдавать не будем. Рано или поздно мы заберем свою территорию", - подчеркнул он.

Данилов также отметил, что сейчас Украина не может забрать свои территории военным путем.

"Потому что тогда будут большие жертвы среди гражданского населения. Мы именно этого не можем допустить. Способна ли наша армия это сделать? Способна", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также добавил, что не представляет человека, который мог бы отдать приказ, результатом которого станут такие жертвы среди гражданских.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Украина не намерена выполнять Минские соглашения, поскольку попытка их реализации может спровоцировать внутренние беспорядки, которые принесут пользу Москве.

Данилов также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских договоренностей, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

Отметим, что 22 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому делать заявления по поводу внешней политики могут только президент, премьер-министр и глава МИД Украины. Позже министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не искажать" указ президента.

"В первом пункте указа говорится об официальной позиции государства, а на трех человек возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства", - объяснил он.

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