По словам главы государства, сейчас есть возможность предотвратить трагедию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти должны сделать все возможное для того, чтобы временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей не превратились в «зону отчуждения».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по поводу вручения лицензии на эксплуатацию ядерной установки «ХОЯТ-2» (хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа) в Чернобыле.

«35 лет назад произошла эта трагедия, и можно провести параллель с современной трагедией, которая есть в Украине, на востоке, где идет война. Тогда, 35 лет назад, это была общая угроза всему миру, и 600 тысяч ликвидаторов работали над тем, чтобы сохранить жизни людей», - заявил Зеленский.

По словам главы Украинского государства, тогда украинцы и россияне были по одну сторону, действовали вместе для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. «Сегодня, когда мы говорим о войне на Донбассе, мы, к сожалению, по разные стороны», - подчеркнул он.

«Наша задача, как государства, сделать все, чтобы возрождать жизнь. Но сколько лет прошло? Очень не хочется, чтобы на Донбассе произошла такая же трагедия, чтобы Донбасс превратился в «зону отчуждения», - подчеркнул он.

Годовщина Чернобыльской катастрофы

Сегодня, 26 апреля, 35-я годовщина Чернобыльской катастрофы — техногенной экологически гуманитарной катастрофы, вызванной двумя тепловыми взрывами и последующим разрушением четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (бывшей УССР), в ночь на 26 апреля 1986 года.

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе провозглашен 8 декабря 2016 года резолюцией A/RES/71/125 Генеральной Ассамблеи ООН. День памяти отмечается ежегодно 26 апреля, начиная с 2017 года.

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Автор: Константин Гончаров