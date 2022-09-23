Против Владимира Лисина персональные санкции ввели только в Австралии.

Богатейший российский олигарх Владимир Лисин до сих пор не внесен в списки санкций - ни в Европе, ни в США, ни в Украине. Его компания "НЛМК" поставляет сталь для разработки ядерного оружия.

Об этом говорится в сюжете "Схем".

Электротехническая сталь корпорации Лисина поставляется на российские предприятия, которые непосредственно занимаются изготовлением ядерного оружия, бесперебойно - начиная с 2014 года.

Среди данных публичных закупок есть данные Института Забабахина, разрабатывающего и испытывающего ядерные и термоядерные боеприпасы.

Также компания Лисина сотрудничала с Федеральным госпредприятием "Производственное объединение "Север". Есть контракты на поставку стали 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 годов. После 2019 года данные о закупках "ПО "Север" не обнародовали. Основной деятельностью "Севера" является производство компонентов ядерных боеприпасов.

Концерн Лисина сотрудничал и с другими предприятиями оборонного комплекса РФ. "НЛМК" поставлял сталь "научно-производственному объединению "Электромашина". Оно производит, среди прочего, боевой модуль "Охотник".

Электротехническую сталь от "НЛМК" в 2017 году получил и "Марийский машиностроительный завод". Он работает над разработкой зенитных систем.

В металлургической империи Лисина есть дочерние компании в Европе и США. На территории Соединенных Штатов работает три компании, а именно - в Индиане и Пенсильвании.

Против Владимира Лисина персональные санкции ввели только в Австралии. США, Британия, Евросоюз и Украина до сих пор не применили в отношении него санкций, в отличие от других крупных бизнесменов РФ.

Санкции против России за вторжение в Украину

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС резко расширил санкции против России.

В дополнение к санкциям в отношении высокопоставленных политических представителей, олигархов, военных и пропагандистов, ЕС утвердил новые меры с целью значительного ослабления экономики России, лишения ее важнейших технологий и рынков и значительного ограничения ее способности вести войну.

15 сентября ЕС продлил индивидуальные санкции против более 1200 россиян еще на полгода.

Восьмой пакет санкций против РФ может содержать ограничения цен на российскую нефть, санкции в отношении физических лиц, а также ограничения, направленные на российскую IT-индустрию.

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