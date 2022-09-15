ЕС призывает РФ немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против российских граждан за вторжение в Украину еще на полгода.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

"Совет принял сегодня решение продлить срок действия ограничительных мер в отношении лиц, виновных в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2023 года", - говорится в сообщении. Видео дня

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным физическим и юридическим лицам.

Санкции по-прежнему будут применяться к 1206 физическим и 108 юридическим лицам РФ.

ЕС решительно осуждает неизбирательные атаки России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает Россию немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Международное гуманитарное право должно соблюдаться. Россия, Беларусь и все виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности за свои действия в соответствии с международным правом.Европейский Союз непоколебим в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии и построить мирное, демократическое и процветающее будущее", - говорится в тексте заявления.

После 24 февраля 2022 года в ответ на военную агрессию России против Украины ЕС резко расширил санкции против России.

В дополнение к санкциям в отношении высокопоставленных политических представителей, олигархов, военных и пропагандистов, ЕС принял беспрецедентные меры с целью значительного ослабления экономики России, лишения ее важнейших технологий и рынков и значительного ограничения ее способности вести войну.

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