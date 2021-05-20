По словам Владислава Бовсуновского, разница в русской и украинской рубахе заключается в характере узоров, а не разрезах.

Обсуждение «вышиванки Зеленского» в соцсетях сегодня едва не затмило его же пресс-конференцию. Президента Украины обвинили в том, что в День вышиванки он надел русскую косоворотку.

Журналист и блогер Владислав Бовсуновский решил развенчать «зраду», объяснив, что «вышиванка Зеленского» - один из вариантов народной рубашки, общей для всех славян. А разница в русской и украинской рубахе заключается в характере узоров, а не разрезах.

«Вышиванка Зеленского - один из вариантов народной рубашки, общей для всех славян. То, что называют "косовороткой" — славянская (в том числе и украинская) рубаха, пошитая по византийским лекалам. Пришла на нашу территорию она благодаря торговым связям Руси (со столицей в Киеве) с греками. Вышиванка - вышитая рубаха (неважно где у нее разрез). Разница в русской и украинской рубахе заключается в характере узоров, а не разрезах. Более того, узоры отличаются от села к селу, от региона к региону», - рассказал он.

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По словам Бовсуновского, всеобщее представление масс о народном костюме украинцев и русских было придумано в СССР художниками по заказу компартии.

«Просто нужно было указывать как-то различия, вот они и напрягли творческие коллективы. Очень прошу - не разгонять советские нарративы и прочий бред, придуманный советскими пропагандистами... А образ шаровар с вышиванкой (мода одного из периодов козачества) был также придуман в советские времена, а закрепился в массах благодаря известному мультсериалу», - отметил он.

Свою осведомленность в национальных костюмах Владислав Бовсуновский объяснил тем, что его мама «является художником - искусствоведом, а еще некоторые люди знают, что это она сделала национальные костюмы, в которых встречают официальные делегации других стран».

Напомним, накануне большой пресс-конференции в ангаре ГП "Антонов" президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с днем вышиванки.

На официальной странице Зеленского в Instagram президентская чета обнародовала снимок в вышиванках. В этом году Владимир с Еленой выбрали рубашки с одинаковой красно-черной вышивкой от дизайнера Artem Klimchuk и мастера по вышивке Руслана Панчука.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем Вышиванки!"- подписана публикация на странице президента.

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Автор: Денис Прядко