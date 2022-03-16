По мнению госсекретаря США, это лишь отражение реального положения дел.

Невступление Украины в НАТО не следует воспринимать как уступку России.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Голос Америки.

"Не думаю, что это уступка", - заявил Блинкен.

"По моему мнению, это лишь отражение реального положения дел, которое заключается в том, что еще до российской агрессии Украина не собиралась на следующий день присоединяться к НАТО", - пояснил госсекретарь.

Блинкен также подверг критике позицию Китая в отношении войны в Украине.

"Тот факт, что Китай не осудил действия России, сам по себе говорит очень многое - не только России, Украине или Европе, но и всему миру", - отметил Блинкен.

"Во-вторых, - продолжил он, - мы обеспокоены возможностью предоставления Китаем материальной помощи России или подрыва введенных нами санкций. Мы заявили об этом прямо Китаю, в том числе в последние 24 часа, когда помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан встречался со своим китайским коллегой".

Как сообщал УНИАН, 15 марта президент Владимир Зеленский прокомментировал стремление Украины стать членом военного блока НАТО. По его словам, Киеву уже дали понять, что политика "открытых дверей" на Украину не распространяется.