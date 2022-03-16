Зеленский также подчеркнул, что сейчас мы гораздо сильнее, мы объединены, сейчас мы – великий народ, нация.

Президент Владимир Зеленский считает, что российского вторжения в Украину не было бы, если бы восемь лет назад удалось предотвратить оккупацию Крыма.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что восемь лет назад в этот день российское государство организовало фейковый "референдум" на территории нашего украинского Крыма.

"Который использовала впоследствии, чтобы оправдывать захват нашей территории. Это было незаконно. Это было разрушением всей архитектуры безопасности в Европе, которую создали после Второй мировой войны. Но Россия пошла на это. Если бы тогда был хоть намек на такое сопротивление, которое мы оказываем сейчас, которое вы оказываете сейчас. Если бы тогда мир отреагировал хоть наполовину так, как должен реагировать сейчас и реагирует. Уверен, мы не имели бы ни вторжения, ни восьми лет войны на Донбассе. Все это зло родилось из оккупации Крыма. Из нашей слабости, грубых действий России, за которые она должна была ощутить наказание еще в 2014 году", - заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что сейчас мы гораздо сильнее, мы объединены, сейчас мы – великий народ, нация.

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