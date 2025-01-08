Мережко убежден, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО.

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп является бизнесменом, а они начинают переговоры с завышения ставок. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Александр Мережко, народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно последних заявлений Трампа, в частности относительно Украины в НАТО, депутат отметил, что у него сложилось личное впечатление относительно стиля Трампа как политика.

Он отметил, что Трамп "является бизнесменом и он воспринимает некоторые внешнеполитические реалии через призму... он занимался real estate, то есть недвижимостью, как вы знаете".

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"Поэтому он, возможно, смотрит на вопросы и геополитики - то, что там последние заявления по Канаде, Гренландии... Но те, кто исследовал его стиль как политика, - они обращают внимание на то, что это, если почитать, например, книгу даже Трампа об искусстве, как заключать сделки, то речь идет о том, что бизнесмен начинает переговоры с того, что он завышает ставки. А потом уже происходит серьезная дискуссия и происходит поиск такой срединной линии, то есть какого-то компромисса", - сказал Мережко.

Так, добавил он, "с точки зрения стиля как бизнесмена такие заявления, которые могут иногда казаться немного непонятными, - это, в определенной степени, можно сказать, присуще для стиля политики":

"Но, опять же, надо ориентироваться и надо немного подождать, когда уже Трамп займет пост президента, после инаугурации, когда уже будет работать его команда, и тогда мы увидим реальную картину".

В то же время Мережко выразил убеждение, что единственной настоящей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО.

Последние заявления Трампа

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что "может понять чувства" России в связи с тем, что действующий глава Белого дома Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

Трамп отметил, что "большей частью проблемы было то, что Россия много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине, это было, как будто, высечено в камне".

Кроме того, Трамп сделал заявление о сроках завершения войны в Украине и переговорах с Россией. По его словам, ситуация может обостриться в дальнейшем.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа. Он отметил, что Украина хочет получить от США и других западных союзников "конкретные гарантии безопасности", и об этом Киев будет разговаривать с Трампом.

Зеленский также прокомментировал заявление Трампа о возможности вступления Украины в НАТО.

"Не делайте сразу те или иные выводы относительно политики США. Помните, украинцам говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО... Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов. Так было у нас и с Patriot, так у нас было и с ракетными системами, и с другим оружием НАТО", - напомнил президент.

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