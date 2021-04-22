В Кремле заявили, что Путину доложили об инициативе Зеленского встретиться на Донбассе.

Киев не получал ответа Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе.

Читайте такжеПутину доложили о предложении Зеленского встретиться на ДонбассеОб это заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters, передает ТСН.

Перед этим в Кремле заявляли, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.

Зеленский предложил Путину встретиться

В видеообращении вечером 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры на Донбассе.

Реакция России

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам РФ Владимир Джабаров, комментируя предложение Зеленского встретиться с Путиным на Донбассе, заявил, что такая инициатива не имеет никакого смысла.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину доложили о предложении Зеленского о встрече на Донбассе. При этом он предположил, что Путин мог не ознакомиться с видеообращением из-за подготовки к посланию к Федеральному собранию, которое прошло 21 апреля.

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Автор: Ирина Погорелая