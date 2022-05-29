Оппозиционер уверен, что проевропейской части российского общества и Западу придется смириться, что Россия после Путина останется политически и экономически многоукладной.

Россия после Путина и смены власти останется политически и экономически многоукладной, будут риски развала страны и все это не обойдется без крови.

Об этом в ТГ-канале сообщил живущий в эмиграции российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

"Нам, проевропейской части российского общества и Западу придется смириться, что Россия после Путина останется политически и экономически многоукладной: на одном полюсе вполне себе европейские агломерации, на другом - "избирательные султанаты" с их, в большей или меньшей степени, родо-племенными отношениями (иногда в стадии перехода к феодализму)", - заявил Ходорковский.

Оппозиционер также напомнил, что придется искать консенсус по совместным вопросам.

"Попытку перепрыгнуть эту или подобную пропасть в один прыжок делали многие, в том числе большевики. Известные мне относительные удачи, связаны с оккупацией (Индия) или гостеррором (Сталин) – не наш случай. Значит надо смириться, искать консенсус по совместным вопросам и надеяться на силу примера", - заявил Ходорковский.

Он также отметил, что парламент из представителей регионов не даст тратить деньги на внешние авантюры.

"Главное – парламент из представителей регионов не даст тратить деньги на внешние авантюры. И не потому, что они там особо прекрасные люди – просто интересы, как и источник легитимности в регионах иные, чем консолидация перед лицом внешнего (относительно России) врага. Риски огромны – и свалиться обратно в авторитаризм и развалить страну. Да и цена не маленькая - без крови, надеюсь небольшой, все это не обойдется", - заявил Ходорковский.

Война против Украины и дефолт:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России.

27 мая В Литве прошла секретная конференция, на которой обсудили путь России после того, как Путин потеряет власть.

Вас также могут заинтересовать новости: