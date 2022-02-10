Мэр Днепра ответил посольству.

Беларусь прислала Украине ноту протеста из-за бело-красного-белого флага, установленного возле мэрии Днепра.

Об этом сообщается на странице Посольства Республики Беларусь в Украине в Facebook.

В посольстве назвали это "циничным проявлением недружественного отношения к суверенной белорусской нации" и "актом государственного вандализма" со стороны украинских властей.

"В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение Посла И. Сокола по факту акта вандализма, состоявшегося в городе Днепре, во время которого по решению мэра города Днепра Б. Филатова Государственный Флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 г. в МИД Украины направлена нота Посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне", - говорится в сообщении.

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Мэр Днепра Борис Филатов пояснил, что местная молодежь за бюджет участия установила в мэрии флагштоки с флагами национальных общин.

Также он отметил, что бело-красно-белый флаг не является запрещенным в Украине, "в отличие от нацистской и коммунистической символики".

"Поэтому молодежь может вешать в мэрии любые флаги, которые захочет. Хоть радужные. Это ее право. И "власть Днепра" здесь молодежи не указ. Потому что мы живем в свободной стране. Мы гордимся тем, что живем в свободной стране. И готовы ее защищать. Хотя это, наверное, вам этого точно не понять. Ни в России, ни в Беларуси", - подчеркнул Филатов.

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