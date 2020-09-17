Беларусь решила "усилить" границу с Украиной и закрыть ее с Польшей и Литвой.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает tut.by.
"Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада - с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко.
При этом, по его словам, граница с Украиной будет усилена.
"Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - добавил Лукашенко.
Как добавляет белорусское «Радио Свобода», что это означает на практике, пока не ясно.
Лукашенко сказал, что он не агрессор, вырос в деревне, где все друг друга защищали и помогали друг другу, пишет tut.by.
"Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы", - отметил глава Беларуси.
Также Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины: "остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне". Он призвал женщин не волноваться, так как "мужики решат эту проблему".
Он также назвал ситуацию "очень непростой", и предположил, что "ситуация всей Европы решается здесь".
"Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем не много приемов и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже, если останемся в одиночку", - подчеркнул Лукашенко.
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Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление относительно событий в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
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