Президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки завершили бесконечную войну в Афганистане и начали эру неутомимой дипломатии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время выступления на общих дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и поскольку мы прекращаем этот период бесконечной войны, мы начинаем новую эру неутомимой дипломатии", - подчеркнул Байден.
Президент США подчеркнул, что ради этого Соединенные Штаты опираются на выделение собственной помощи в целях развития и помощи людям везде в мире, в том числе с целью возрождения и защиты демократии.
"Независимо от того, насколько сложными и трудными будут проблемы, с которыми придется сталкиваться, правительство, которое работает ради людей, неизменно является самым лучшим инструментом для удовлетворения интересов всех людей", - убежден Байден.
Читайте также"Ищем решения по Донбассу и Крыму": Зеленский в Нью-Йорке объяснил, чего ждет от Генассамблеи ООНБайден отметил, что вместо того, чтобы продолжать участвовать в войнах прошлого, США сосредотачивают внимание на ресурсах, которые помогут решать вызовы будущего.
К этим вызовам президент США отнес прекращение пандемии коронавируса, решение проблем климатического кризиса, эффективное реагирование на изменения глобальной динамики сил, формирование мировых правил в таких вопросах, как торговля, кибертехнологии и новые технологии, а также реагирование на угрозы терроризма.
Президент США выразил уверенность, что собственный успех Америки связан с успехом других стран, а также высказался за взаимодействие с союзниками и партнерами ради общего будущего. Он считает, что безопасность, процветание и свободы разных стран сегодня очень связаны, как этого не было раньше.
Как сообщал УНИАН, ранее Байден сказал, что США продолжат защищать союзников, но военная сила будет "последним средством"