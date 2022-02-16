Также они не будут отправлять войска воевать на территории Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отмечает, что его страна не намерена размещать ракеты в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

Байден пояснил, что никто не угрожает России.

"Разрешите мне там же четко разъяснить то, чего мы не делаем: Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России. Украина не угрожает России. Ни США, ни НАТО не имеют ракет в Украине. У нас нет планов также разместить их там. Мы не делаем мишенью народ России. Мы не стремимся дестабилизировать Россию", - подчеркнул Байден.

Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Госдума призвала Путина признать "ЛДНР" именно сейчасТакже президент США обратился к гражданам РФ. "Вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавую разрушительную войну против Украины, - страны и народа, с которой вы разделяете такие глубокие семейные связи, историю и культуру", - заявил Байден.

При этом, как заявил Байден, никто не стремится к прямой конфронтации с Россией, но если Россия сделает мишенью американцев в Украине, то последует решительная реакция.

Также он отметил, что его страна не будет отправлять войска воевать в Украине.

"Я не отправлю американских военнослужащих воевать в Украине. Мы поставляем украинским военным оборудование, чтобы помочь оборонять себя. Мы обеспечили подготовку, советы и разведывательные данные с этой же целью. И не сомневайтесь, что Соединенные Штаты будут защищать каждый клочок территории НАТО со всей силой американской мощи", - заявил Байден.

Он отметил, что если произойдет нападение на одну из стран-членов НАТО, то это будет означать нападение на всех стран-членов Альянса.

Таким образом Байден заверил в преданности 5-й статье Вашингтонского договора о создании НАТО.

Он сказал, что США уже отреагировали на наращивание войск РФ и отправили дополнительные американские силы для укрепления восточных рубежей НАТО.

Угроза нападения РФ

Сейчас Россия сосредоточила более 100 тысяч военных вокруг Украины, которые, как считает Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению уже в феврале.

15 февраля сразу ряд британских СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке писали, что, вероятно, атака РФ начнется в 03:00 по киевскому времени с ракетных ударов.

В то же время в России утверждают о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации, хотя ни в НАТО, ни независимые эксперты это не подтверждают.

По данным CIT, которая занималась расследованием сбитого МН17, Кремль наоборот перебросил дополнительные войска; техника движется в сторону украинской границы.