Ракета преодолела умеренное по меркам подобных аппаратов расстояние - около 800 км и, достигнув высоты 2000 км, упала в море у берегов Японии.

Северная Корея опубликовала фотографии, сделанные во время самого масштабного запуска ракеты за последние пять лет.

На необычных снимках из космоса запечатлены части Корейского полуострова и прилегающие районы, сообщает Би-би-си. Пхеньян подтвердил, что испытал баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12".

Максимальная дальность полета этой ракеты составляет около 4 тыс. км, что позволяет ей достичь территории главной военной тихоокеанской базы ВМФ на острове Гуам. Насколько известно, на вооружении Северной Кореи также стоят ракеты с большей дальностью полета, позволяющей достичь материковой территории США. Дальность полета ракеты "Хвасон-14" составляет 10 400 км, а "Хвасон-15" - 13 тыс. км.

Последнее испытание вновь вызвало тревогу у международного сообщества. В частности, только за последний месяц Пхеньян осуществил семь ракетных пусков, что вызвало критику со стороны США, Южной Кореи, Японии. ООН запрещает Северной Корее испытания баллистического и ядерного оружия, по отношению к Северной Корее введены строгие санкции. Пхеньян, однако, игнорирует запреты. Официальные лица США заявили, что недавний рост активности требует возобновления переговоров с Пхеньяном.

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Южная Корея и Япония первыми сообщили о запуске после его обнаружения своими противоракетными системами. По данным военных этих стран, ракета преодолела довольно умеренное по меркам подобных аппаратов расстояние около 800 км и, достигнув высоты 2000 км, упала в море у берегов Японии. На полной мощности и по стандартной траектории ракета может пролететь до 4 тыс. км.

Северная Корея подтвердила запуск ракеты через государственные СМИ. Обычно о ракетных тестах в стране сообщается через день после их проведения. Государственное информационное агентство ЦТАК сообщило, что испытание проводилось для "проверки ее точности". Траектория запуска была выбрана "из соображений безопасности соседних стран".

Государственные СМИ также опубликовали изображения, некоторые из них, по их утверждениям, были сняты камерой, установленной на боеголовке ракеты. На одном из снимков виден момент запуска, а на другом, снятом сверху - ракета в полете.

Лидер КНДР Ким Чен Ын при запуске не присутствовал. Однако ранее он побывал на запуске гиперзвуковой планирующей ракеты - более продвинутого типа ракетной технологии, предназначенной для обхода систем ПРО. В общей сложности Северная Корея испытала три таких аппарата.

Специалист по Северной Корее Анкит Панда считает, что отсутствие Кима на тесте и выбор слов, использованный в СМИ для описания запуска, предполагают, что это испытание было предназначено для проверки работоспособности ракеты, а не для демонстрации новой технологии.

В последний раз "Хвасон-12" испытывали в 2017 году. Тогда Пхеньян провел шесть пусков, при этом две ракеты пролетели над японским островом Хоккайдо, что вызвало тревогу у местных жителей.

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