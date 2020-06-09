Владелец агрохолдинга Ukrlandfarming Бахматюк намерен подать в суд на экс-зама генпрокурора Касько за "8-месячный террор"

Решение Печерского районного суда Киева, отменяющее постановление Касько о возобновлении уголовного дела против Бахматюка, должно восстановить нормальную работу агрохолдинга Ukrlandfarming.

Бывший владелец «ВиЭйБи Банка», владелец одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк заявил о намерении подать в суд на экс-заместителя генерального прокурора Виталия Касько за возобновление уголовного дела против него, что привело к «восьмимесячному террору» в отношении бизнесмена и сотрудников агрохолдинга.

«Мы будем подавать в суд на Касько, он нарушил все нормы. Человек затерроризировал и меня лично, и компанию Ukrlandfarming, и людей. Будем обращаться в украинские суды и правоохранительные органы относительно его правонарушения, из-за которого уже фактически восемь месяцев продолжается террор одного из крупнейших работодателей в Украине, в котором работают 27 тыс. людей», - сообщил Бахматюк в комментарии УНИАН.

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По его словам, за это время Национальное антикоррупционное бюро провело десятки обысков в компании и угрожало менеджменту агрохолдинга, однако, благодаря решению Печерского районного суда Киева, которое отменяет постановление Касько о возобновлении уголовного преследования Бахматюка, работа компании Ukrlandfarming должна нормализоваться.

«Постановление Касько – это фундамент, и теперь без этого фундамента такие действия не смогут больше проводиться. Были выписаны угрозы и десятки тысяч повесток нашим сотрудникам. Мы трижды выводили людей на акции, чтобы достучаться до власти. Это те люди, которые работают, платят налоги, создают ВВП», - добавил Бахматюк.

Также, по его словам, решение Печерского районного суда должно отменить постановление Апелляционной палаты ВАКС о заочном аресте Бахматюка.

«Надеюсь, это решение даст нам возможность дойти до какого-то конструктивного логичного завершения. Оно окончательное, обжалованию не подлежит… Теперь все преследования по закону необходимо прекратить. После этого мы продолжим вести открытый диалог с государством», - подытожил бизнесмен.

Как сообщал УНИАН, 28 мая 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и избрала экс-владельцу «VAB Банка» Олегу Бахматюку меру пресечения в виде содержания под стражей.

22 ноября 2019 года на сайте Министерства внутренних дел появилась информация об объявлении в розыск экс-владельца «VAB Банка», владельца агрохолдинга «Укрлендфарминг» Бахматюка. Но на самом деле его местонахождение было известно следователям, и Интерпол отказался объявлять Бахматюка в международный розыск.

Ранее, 14 ноября, детективы НАБУ сообщили Бахматюку о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного «VAB Банка» Национальным банком Украины.

Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Справка УНИАН. Группа компаний UkrLandFarming была основана в 2007 году. Земельный банк UkrLandFarming составляет 570 тыс. га. Компания производит зерно, сахар, мясо, сырое молоко, кожу, яйца и яичные продукты. UkrlandFarming управляет одной из наиболее мощных в Украине сетью современных элеваторных комплексов, два из которых самые большие в Евразии – 2,6 млн тонн. Компания экспортирует продукцию в 40 стран мира.

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