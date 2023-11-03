При этом он отметил, что украинцы ждут быстрого результата.

Служба безопасности Украины занимается расследованием деятельности экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Как заявил в интервью "Лига.НЕТ" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, спецслужба работает, но не стоит ждать слишком быстрого результата.

"Я бы был гораздо осторожнее со словосочетанием "СБУ ничего не делает". Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня", - сказал секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос, понимает ли Данилов, что Арестовича "фактически создала и легитимизировала" именно команда президента, он ответил: "Мы не Офис президента, я в работу ОП не вмешиваюсь, я не набираю туда кадры и не знаю, откуда эти советники там берутся".

Последние скандальные заявления Арестовича

В последнее время Алексей Арестович вляпался в несколько скандалов. Отдельно, обматерил граждан Украины, которые не хотят видеть его президентом, а также на платных семинарах делал сексистские заявления и описывал насилие, которое якобы хочется применить к женщинам.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекал, что РФ может использовать Арестовича как инструмент в своей информационной войне против украинского государства. Бывший советник ОП жестко ответил на такой намек Данилова - использовал нецензурную лексику.

А несколько дней назад бывший советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства. Более того, он опубликовал предвыборную программу.

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