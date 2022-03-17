В соответствии с международными конвенциями, без согласия сторон нельзя во время переговоров выносить их содержание на всеобщее обозрение, но Россия нарушает эти нормы, сказал Арестович.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что по результатам переговоров с РФ Украина не уступит ни территории, ни национальные интересы, ни численность Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"На мой взгляд, российская сторона хочет достичь мирного соглашения. Они вполне понимают последствия поражения на поле боя, от которого они страдают, и международных санкций, которые их беспокоят очень сильно. Они занимают довольно конструктивную позицию относительно самого акта заключения соглашения и проведения переговоров", - отметил он.

Арестович добавил, что не уполномочен комментировать само содержание переговоров, поэтому прокомментирует слова другого советника главы ОП Михаила Подоляка относительно опубликованных изданием Financial Times "требований" РФ.

"Эти "хотелки" не отражают реальный ход переговоров, тем более, реальную позицию украинской стороны. Эти свои "хотелки" они отметили якобы как реальный ход переговоров", - рассказал он.

По словам советника главы ОП, в соответствии с международными конвенциями, без согласия сторон нельзя во время переговоров выносить их содержание на всеобщее обозрение, но Россия нарушает эти нормы.

Он добавил, что единственное, что является для России приемлемым в ситуации - это нежелание НАТО принимать Украину.

"Россияне приложили очень много усилий, чтобы позиция НАТО была такой... Это с одной стороны обидно, а с другой стороны, дает россиянам козырь, на который они так рассчитывали, и является возможной точкой, на которой могут быть построены переговоры, но это чисто теоретические рассуждения с моей стороны", - добавил Арестович.

Он также прокомментировал вероятность заключения "мирного соглашения" между Украиной и РФ.

"Согласно Венской конвенции, любые переговоры или соглашения под силовым влиянием считаются недействительными. Пока не будет прекращения огня, вообще нельзя говорить ни о каком соглашении... Мы не уступим ни территории Украины, ни наши национальные интересы, ни численность Вооруженных сил... более того, я думаю, что наших граждан ждет много приятных сюрпризов по результатам", - заявил советник председателя ОП.

Переговоры России и Украины

Вчера Financial Times опубликовала материал о достигнутом прогрессе между Россией и Украиной по 15-ти пунктам "мирного плана". Как сообщили трое участников переговоров, речь идет о прекращении огня и выводе войск с территорий, захваченных с 24 февраля 2022, при условии гарантий невступления Украины в НАТО.

Советник главы ОП Михаил Подоляк впоследствии назвал публикацию "черновиком" российской делегации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по этому поводу отметил в интервью НВ, что Украина отвергает все варианты предложенной Россией капитуляции и ищет "баланс".

"Сейчас Украина сфокусирована на том, чтобы установить в ходе переговорного процесса - какие именно гарантии безопасности готова предоставить Украине РФ, а также другие государства, прежде всего постоянные члены Совета Безопасности ООН. После того, как мы поймем, о каких именно гарантиях безопасности идет речь, мы сможем определиться, где будет наш конструктивный шаг. Я бы сейчас не заводил разговор в нейтралитет или в любую другую сферу, а говорил именно о том, каким образом Украина получит гарантии безопасности и какими они будут. Нейтралитет сам по себе не является решением проблемы. Решением гарантии безопасности, и не такие, как были в Будапештском меморандуме", - сказал Кулеба.

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