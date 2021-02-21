Глава МИД Австрии отметил, что недостаточно просто со стороны комментировать происходящее в России и угрожать санкциями.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ожидает, что ЕС одобрит новые санкции против России на фоне последних событий в деле Алексея Навального.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом Шалленберг рассказал немецкому изданию Welt am Sonntag.

Шалленберг отметил, что ЕС использует новый механизм, о котором правительства договорились в прошлом году, для наказания за нарушение прав человека.

"Это также включает адресные меры против отдельных лиц в рамках недавно созданного режима санкций в области прав человека. Я ожидаю, что это будет поддержано широким большинством", - сказал он.

"Недостаточно просто со стороны комментировать происходящее в России и угрожать санкциями", - добавил австрийский дипломат.

Министры иностранных дел ЕС могут попросить Европейскую службу внешних действий (EEAS) предоставить список лиц и организаций, которым могут запретить въезд и заморозить их собственность.

Шалленберг заявил, что его страна выступает за дальнейшие санкции. "Но (санкционные) списки должны быть политически и юридически грамотными", - подчеркнул он.

Министры иностранных дел ЕС проведут в понедельник в Брюсселе переговоры, на которых, как ожидается, они окажут политическое одобрение новым антироссийским санкциям.

Арест Навального в России: что известно

Алексей Навальный вернулся в Россию 17 января из Берлина, где лечился после отравления "Новичком". В аэропорту "Шереметьево" его задержали. До того, 13 января, в РФ оппозиционера объявили в розыск из-за дела 6-летней давности. Его обвинили в том, что он якобы потратил на личные цели часть из 588 миллионов рублей, которые собрали на пожертвования для "Фонда борьбы с коррупцией".

Суд Москвы 2 февраля заключил Навального в тюрьму на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах страны. Во время акций силовики жестко задержали тысячи людей. Сообщается о более десяти тысячах задержанных.

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Автор: УНИАН