В ведомстве призвали международное сообщество к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российских властей против своего народа и агрессии против соседних стран.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в обнародованном комментарии МИД относительно акций протеста в Российской Федерации.

«В Украине с обеспокоенностью следят за ситуацией вокруг акций протеста в Российской Федерации, вызванных противоправным задержанием российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. К сожалению, российские власти вместо того, чтобы прислушаться к своим гражданам, которые требуют уважения к правам человека и восстановления верховенства права, продолжают притеснять тех, кто не согласен с репрессивной политикой Кремля», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

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"Украина решительно осуждает насилие против мирных участников акций протеста и задержание представителей российской оппозиции", - говорится в комментарии.

В МИД подчеркивают, что граждане России заслуживают правительства, которое будет способно обеспечить равенство перед законом, возможность реализовать свои права и свободы, а также уважать права человека в других странах мира и на оккупированных Россией территориях. Также в ведомстве призвали международное сообщество "к более решительному задействованию всех механизмов для прекращения насилия российских властей против своего народа, агрессии против соседних стран, а также для противодействия нарушениям со стороны РФ основанного на международном праве мирового порядка и правил поведения цивилизованного мира".

Протесты в России из-за ареста Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций. В общем уже задержано более 2,5 тысячи людей по всей России.

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Автор: Светлана Закелова