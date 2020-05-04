Арахамия рассказал, почему "Слуге народа" не хватает голосов для принятия решений

Давид Арахамия считает, что "Слуге народа" не хватает голосов из-за карантина.

Глава парламентской фракции Слуги народа Давид Арахамия в интервью журналу НВ объяснил, что в последнее время монобольшинству не хватает голосов для самостоятельного принятия решений из-за карантина.

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«Это в последнее время проявляется в связи с тем, что карантин. У нас в зале обычно 245 человек. А из-за карантина всего 205−210 человек. Конечно, нужно обращаться в этом случае за поддержкой к другим партиям, потому что элементарно у нас нехватка», — заявил Арахамия, пишет НВ.

Он добавил, что посещаемость Рады «слугами народа» не больше и не меньше, чем посещаемость ее членами других фракций.