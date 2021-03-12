Арахамия нарушил ПДД, припарковав джип под светофором / фото president.gov.ua
Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нарушил правила дорожного движения в Киеве.
Фото нарушения опубликовало издание Инсайдер в Facebook.
Свой джип народный депутат припарковал на "зебре" под светофором, когда приезжал на Банковую.
Скриншот
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