Арахамия нарушил ПДД, припарковав джип под светофором / фото president.gov.ua

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия нарушил правила дорожного движения в Киеве.

Фото нарушения опубликовало издание Инсайдер в Facebook.

Свой джип народный депутат припарковал на "зебре" под светофором, когда приезжал на Банковую.

Скриншот

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Автор: Яна Ставская