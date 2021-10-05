Председатель фракции "Слуги народа" попросил, чтобы это был последний случай, когда "Укрзализныця" без просьбы устраивает для нардепов специальные условия.

Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия обратился с просьбой к акционерному обществу "Укрзализныця" из-за того, что во время поездки из Киева в Трускавец "слугам народа" создавали специальные условия, в частности, журналистов пересадили в другой вагон поезда.

Нардеп на своей странице в Facebook попросил, чтобы это был последний случай, когда для членов "СН" создают условия, о которых они не просили.

Арахамия утверждал, что "слуги народа" не просили никого пересаживать, застилать постель и мыть вагоны.

Читайте также"Простые смертные" не могли выехать из Трускавца в вагоне "УЗ" вместе со "слугами народа" – СМИ"...Мы так же, как и вы, против показухи и против того, чтобы пассажиров делить на людей и депутатов... от себя прошу "Укрзализныця – Ukrzaliznytsia", чтобы это был последний случай, когда для нас устраивают какие-то специальные условия, о которых мы не просим", – написал политик.

По словам народного избранника, "слуги народа" ездят поездами, и знают в каком состоянии находятся вагоны.

Напомним, 1-2 октября в Трускавце в отеле "Rixos Prykarpattya" было выездное заседание фракции "Слуга народа". На мероприятие, в частности, приехал президент Владимир Зеленский.

До выездного заседания фракции – 30 сентября, начальник поезда из Киева в Трускавец попросил журналистов пересесть в другой вагон, поскольку была организована групповая перевозка.

Позже появилась информация, что в гостиницах Трускавца, в которых должны были жить "слуги народа", внезапно не стало свободных мест.

Автор: Екатерина Присяжнюк