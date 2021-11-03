Он заявил, что с людьми, отрицающими существование ковида, даже не хочется разговаривать.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия из-за акции "антивакцинаторов" шел сегодня в Верховную Раду пешком и слышал обзывания в свой адрес.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос УНИАН по поводу того, как сегодня добрался в парламент из-за пикетчиков, которые блокировали проезд.

"Пешком. Прошел в маске. Там, где "Парус", был большой затор, там вышел и 27 минут шел пешком", - сказал Арахамия.

Депутат отметил, что пикетчики его узнавали и говорили, что "мы вандалы... плохо говорили". А он в ответ призвал их вакцинироваться - и тогда они будут здоровы.

Читайте также"Это сюр": в Киеве врач не могла попасть на работу из-за марша "антивакцинаторов"По словам Арахамии, пикетчики, которые все были без масок, не понимают риски, под которые попадают. Он считает, что всем этим людям, что были на митингах в правительственном квартале, надо пойти "в ковидную больницу, и тогда половина из них пойдет и что-то начнет думать".

Арахамия отметил, что, когда слышит от людей, что ковида не существует, ему с такими людьми даже не хочется разговаривать.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 ноября, в центре Киева проходила акция противников обязательной вакцинации. Участники мероприятия, в частности, заблокировали движение в правительственном квартале.

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 2 ноября в Украине выявили 23 393 новых случая COVID-19. В частности, заболели 1 406 детей и 421 медработник.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Надя Пришляк