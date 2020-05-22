Умер экс-нардеп Анатолий Матвиенко

Депутат Николай Княжицкий сообщил о смерти политика Анатолия Матвиенко.

Умер известный украинский политик Анатолий Матвиенко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Николай Княжицкий.

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"Анатолий Сергеевич Матвиенко умер. Он всегда был патриотом и истинным украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национал-демократических сил. Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него была мечта объединить украинские церкви, увидеть Украину сильной и соборной", - написал Княжицкий.

Напомним, в 2004 году во время президентских выборов Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. В 2006-2007 годах - народный депутат от блока "Наша Украина". Народный депутат Верховной Рады 8 созыва. Избранный в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко", был членом партии.

Анатолию Матвиенко было 67 лет.